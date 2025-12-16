Филипп Киркоров: СБУ решила «пошуметь» на моем громком имени

Король российской эстрады Филипп Киркоров прокомментировал информацию, что был объявлен в розыск на территории Украины, сообщает РИА Новости .

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста РФ в розыск. При этом в базе розыска Киркоров появился еще в конце октября, но известно об этом стало лишь 16 декабря.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России», — сказал Киркоров.

Исполнитель хита «Я за тебя умру» предположил, что украинские спецслужбы решили «пошуметь с использованием его громкого имени», так как на сегодняшний день других поводов у них нет.

Ранее СБУ объявила в розыск главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову. Ее имя появилось в базе украинского МВД.

