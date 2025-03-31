Филипп Киркоров на шоу «Маска» разоблачил Окуня

Восьмой выпуск популярной программы вышел 30 марта. В преддверии приближающегося финала многие маски уже начали проявлять себя. Потому зрителям и членам жюри все сложнее определять тройку номинантов на выбывание.

В этот раз претендентами на уход стали Окунь, Боксер и Далматин. Зрители спасли последнюю маску, так что членам жюри пришлось выбирать из двух оставшихся. В итоге раскрыть решили Окуня.

Перед тем, как маска была снята, члены жюри озвучили версии, кто же под ней скрывается. Тимур Родригез посчитал, что Окунем может быть юморист Артем Муратов. Регина Тодоренко отметила, что там может быть Нодар Ревия. Валерия придерживалась такой же версии.

А вот Филипп Киркоров был уверен, что под маской Окуня скрывается Ярослав Сумишевский. Стас Костюшкин его поддержал в этом. Оба члена жюри оказались правы.

Сумишевский после разоблачения с улыбкой на лице отметил, что хотел бы нормально пообщаться со всеми, не скрываясь за маской, в которой жарко. Певец отметил, что участие в шоу было для него экспериментом, где они открыл в себе новые грани.

Ярослав Сумишевский — известный эстрадный певец. В 2021 году он потерял супругу Наталью, которая скончалась после ДТП.

Ранее актриса Агата Муцениеце после вылета с шоу «Маска» назвала программу «тупой». Она думала, что с шоу выгонят Огурчика, а не ее.