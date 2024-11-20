Фигуристка Алина Загитова похвасталась идеальной фигурой в мини
Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори
Фигуристка Алина Загитова похвасталась идеальной фигурой во время церемонии вручения премии «Звезды Хайпа 2024». Знаменитость была в миниатюрном черном платье с молнией в районе декольте, сообщает «Леди Mail».
Загитова надела на мероприятие высокие сапоги со стразами. В ушах у нее были серебристые серьги.
Церемония премии проводилась в московской Live Arena.
Ранее Загитова рассказала, что не хранит медали в сейфе. Они спрятаны у ее бабушки.