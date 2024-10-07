Фестиваль «Золотые купола» пройдет в Сергиево-Посадском округе

В Сергиевом Посаде 9 октября в ДК им. Ю. А. Гагарина состоится фестиваль духовной и светской музыки «Золотые купола», посвященный 220-летию со дня рождения М. И. Глинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 17:00 в южном фойе будет работать выставка «Колокола Руси», где будут представлены экспонаты, рассказывающие об истории появления колоколов. Гости фестиваля смогут увидеть предметы, начиная от древних деревянных било и тюльпанообразных колоколов и заканчивая современными металлическими било с выдающимися акустическими характеристиками.

В Гагаринском фойе выступят спикеры Елена Орадэй, Ирина Манягина и Александра Платонова.

В 18:00 начнется концерт духовной музыки, где будут исполнены произведения М. И. Глинки и современных композиторов в исполнении хоров, творческих коллективов и солистов Сергиево-Посадского городского округа.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+

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