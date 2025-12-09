Фестиваль «Зима в Москве» стартовал на 400 площадках города

Фестиваль «Зима в Москве» открылся 1 декабря и продлится до 28 февраля на более чем 400 площадках города. В рамках проекта москвичей и гостей столицы ждут праздничные декорации, катки, театрализованные представления и благотворительные акции, сообщает «Вечерняя Москва» .

В Москве стартовал масштабный зимний фестиваль «Зима в Москве». С 1 декабря по 28 февраля на 400 городских площадках проходят яркие события, включая концерты, мастер-классы, катания на коньках и благотворительные акции.

Центральные улицы и площади столицы украшены тематическими инсталляциями. На Никольской улице появился сказочный лес, а Столешников переулок оформлен в пастельных тонах с элементами «сладкого» декора. На Тверской площади установлена оригинальная елка, собранная из миниатюрных копий известных московских зданий.

В рамках фестиваля проходит зимний сезон проекта «Усадьбы Москвы», объединяющий 15 исторических усадеб и особняков. Здесь организованы театрализованные представления, экскурсии и семейные программы. В музее-заповеднике «Коломенское» впервые открылась флагманская площадка с ретрофотоателье и тематическими мастер-классами.

Любителей активного отдыха ждут катки в разных районах города, на 25 из которых вход со своими коньками бесплатный. На десяти ледовых аренах проходят представления с участием фигуристов, вдохновленные русскими народными сказками.

В кинопарке «Москино» с 6 декабря открыты мастер-классы по кинопроизводству, встречи с блогерами и фотозоны, а также каток и тюбинговая горка.

Горожане могут принять участие в благотворительных акциях, таких как «Добрая елка» и «Москва помогает», чтобы поддержать детей и участников специальной военной операции. На ярмарках и в павильонах «Сделано в Москве» представлены новогодние сувениры и подарки от местных предпринимателей.

С 12 декабря по 11 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество» с театральными представлениями, концертами и творческими мастер-классами на 35 площадках города.