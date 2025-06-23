Фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдет в этнопарке «Кочевник» 5–6 июля

5 и 6 июля в этнопарке «Кочевник» Сергиево-Посадского округа состоится ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково» . В этом году тема фестиваля «Хотьково — гостеприимный город», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль «Сделано в Хотьково» с 2016 года объединяет ведущих представителей творческих индустрий, ремесленников, художников и музыкальные коллективы из разных уголков мира. За прошедшие годы мероприятие стало значимым событием для развития внутреннего туризма и культурного потенциала региона.

В 2024 году фестиваль «Сделано в Хотьково» получил статус международного, в числе участников появились творческие коллективы из Африки, Индии, Китая и Филиппин.

В программе фестиваля выступления творческих коллективов и музыкантов из России и зарубежья, разнообразные мастер-классы, лекции и образовательные активности, художественные выставки, ярмарки фермерской и ремесленной продукции.

Для посетителей и участников фестиваля подготовлены презентация местной кухни и гастрономические зоны. Для семей с детьми и маленьких посетителей подготовлена отдельная программа.

Особое внимание в этом году уделяется ремесленному мастерству: гостей ожидают лекция и мастер-классы по абрамцево-кудринской резьбе по дереву — уникальному хотьковскому промыслу, который имеет более чем 140-летнюю историю.

Для посещения фестиваля необходимо приобрести билет для входа в этнопарк «Кочевник».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.