Фестиваль «Рыбная неделя» начался в Москве

В столице стартовал фестиваль «Рыбная неделя». В текущем году к нему присоединится более 3 тыс. сетевых магазинов, свыше 140 рынков и ярмарок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один из самых вкусных и запоминающихся московских фестивалей пройдет уже в восьмой раз», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Фестиваль пройдет на 31 площадке, расположенными по всему мегаполису. Жителям и гостям столицы будут предложены готовые блюда, а также широкий ассортимент рыбы и морепродуктов от отечественных и зарубежных производителей.

В рамках фестиваля будет организовано около 500 кулинарных мастер-классов. Все желающие смогут узнать о секретах приготовления простых и полезных блюд из рыбы, которые делают в разных регионах страны.

Помимо этого, гостей фестиваля ждут чемпионат по рыбной ловле, костюмированная сап-регата, показательные соревнования по сап-поло и др.