Фестиваль «Русский холодец» пройдет 31 января в Павловском Посаде

сегодня в 17:50

Гастрономический фестиваль «Русский холодец» состоится 31 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде. Главной темой праздника в этом году станут русские пословицы и поговорки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Русский холодец» проводится в Павловском Посаде более 10 лет. В этом году мероприятие пройдет 31 января в парке «Меленки». Тематическим акцентом праздника выбраны русские пословицы и поговорки.

В рамках фестиваля состоится конкурс холодца, где участники представят необычные способы приготовления заливного блюда. Победителей определят в номинациях за самые большие, красивые и креативные студни.

Гостей ждут турнир по скоростному поеданию холодца, силовые состязания, анимационная программа и другие развлечения. На ярмарке народно-художественных промыслов можно будет приобрести изделия мастеров, а на мастер-классе от шеф-повара Олега Ольхова — научиться готовить блюда в казане. Посетители смогут отправить тематическую открытку с фестиваля в любую точку России.

В концертной программе выступят творческие коллективы округа. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный. Организаторами выступают министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.