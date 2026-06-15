Фестиваль «Прогулка с Чеховым» прошел в Наро-Фоминске

Фестиваль «Прогулка с Чеховым» состоялся в парке Наро-Фоминска в рамках проекта «Культурный код». Гости встретили персонажей произведений писателя и увидели выступления местных театральных коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В день фестиваля в парке царила особая атмосфера. По аллеям прогуливались узнаваемые герои чеховских произведений — «дамы с собачками», «городовые» и «три сестры». В образах выступили школьники-волонтеры, сотрудники образовательных учреждений и участники проекта «Активное долголетие». Для многих это стало возможностью почувствовать себя частью истории.

Фестиваль напоминает о том, что над пьесой «Вишневый сад» Антон Чехов работал в Наро-Фоминске, на Якунчиковой даче. Поэтому центральное место в программе заняли театральные постановки. На сцене выступили студия «Маска» ГДК «Созвездие», коллектив «Триумф» из Атепцева, «Вдохновение» ДК села Каменское, кукольный театр «Теремок» ДК «Новая Ольховка» и другие исполнители. Зрители тепло встречали юных артистов.

Организаторы напомнили и о медицинском наследии писателя. Чехов вошел в историю как земский врач, бесплатно лечивший пациентов и участвовавший в борьбе с эпидемиями.

В рамках фестиваля на площадке Наро-Фоминской больницы врачи-травматологи провели мастер-классы по оказанию первой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.