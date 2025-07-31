Фестиваль подростковых театральных студий пройдет в Горках Ленинских 16 августа

16 августа в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится фестиваль подростковых театральных студий #ПодросткиРоссии, который соберет порядка 100 участников от 12 до 18 лет из разных регионов страны. На площадке музея-заповедника ребята представят свои постановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль проводится для российских подростков с 2022 года. Его задачи — развитие и популяризация среди подростков направления «социальный театр». Участвуя в постановках, юные актеры проживают на сцене широкую гамму эмоций, формируют собственное отношение к проигрываемым ситуациям, что помогает им справляться с проблемами, как личными, так и социальными. Цели фестиваля — создать интересное и безопасное досуговое пространство для подростков, содействие в реализации их творческих способностей, развитие любви к искусству через театр, а также привлечение внимания общества к острым социальным тема, связанным с жизнью юношества.

Фестиваль, который пройдет на площадке музея-заповедника «Горки Ленинские», будет уникальным. Его особенность в отсутствии необходимости предварительной подготовки постановок. Участники разделятся на команды и создадут свой собственный сценарий с помощью искусственного интеллекта на актуальные для подростков темы о жизни, отношениях и ценностях.

Социальный театр позволяет вовлечь зрителя в процесс игры и сюжет, и, таким образом, поделиться с публикой сложными историями и попытаться вместе их преодолеть. Это одна из главных причин, по которой этот вид искусства пользуется особой популярностью у подростков и молодежи.

«Музей-заповедник „Горки Ленинские“ не случайно был выбран площадкой фестиваля. Зинаида Григорьевна Морозова, дореволюционная владелица усадьбы Горки, была вдовой промышленника и мецената Саввы Тимофеевича Морозова, одного из основателей Московского Художественного театра. После трагической гибели мужа в 1905 году Зинаида Григорьевна не оставила связей с Художественным театром. Уже став хозяйкой Горок и снова выйдя замуж, Морозова много переписывалась и часто встречалась с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой. Многие из гостящих в Горках жили в Северном флигеле. Например, при В. И. Ленине комнату на втором этаже усадьбы часто занимал А. М. Горький — писатель, который также был связан с МХАТом», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фестиваль в музее-заповеднике «Горки Ленинские» открыт для зрителей. Присоединиться к просмотру результатов творческой работы могут все желающие. Финальный показ подростковых социальных постановок состоится на сцене Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина».

Сбор гостей в 14:00.

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