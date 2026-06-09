Фестиваль «Пиономания» пройдет 13 июня в Мелихове

Фестиваль пионов «Пиономания» состоится 13 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье. Гостей ждут выставка редких сортов, концерты и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Идея фестиваля связана с любовью Антона Чехова к цветам. Центральным событием станет выставка пионов при участии Главного ботанического сада им. И. В. Цицина РАН и питомника «Pionnik». Посетители увидят редкие сорта и разнообразие оттенков этих цветов.

Программу «Послания прошлого. Цветочное очарование в открытках» представит президент общества филокартистов Василий Волков. Он расскажет об открытках XIX–XX веков с цветочными мотивами.

Музыкальная часть пройдет с участием лауреата международных конкурсов, пианиста Сергея Курило с программой «Цветочный блюз», струнного квартета им. П. И. Чайковского и дуэта арфы и флейты. Перед гостями выступят выпускница ГКА им. Маймонида Дарья Рудометова и лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Фомина. На Театральном дворе театр «Чеховская студия» покажет инсценировки по рассказам Чехова.

Также на фестивале представят коллекционные кружева, веера, зонтики и антикварные предметы с цветочной тематикой. Для желающих организуют мастер-классы по созданию пиона из разных материалов и летних букетов. Начало праздника в 12:00. Возрастное ограничение 12+. Подробности размещены на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.