Фестиваль патриотической песни «Звезда Отечества» пройдет 15 февраля в Балашихе

Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» состоится 15 февраля в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Регистрация участников начнется в 9:30, конкурсные прослушивания пройдут с 10:30 до 18:00. Вход для зрителей свободный.

В очном этапе примут участие около 100 солистов, ансамблей и хоровых коллективов из 25 муниципалитетов Подмосковья. Возраст участников — от 10 до 65 лет. В конкурсной программе прозвучат произведения патриотической тематики.

Выступления оценит профессиональное жюри под председательством декана факультета музыкального искусства МГИК, доктора педагогических наук, профессора Натальи Ануфриевой. В состав жюри также вошли Александр Крузе, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, и Илья Викторов, солист ансамбля ФСБ России и вокальный наставник телепроектов «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Ты супер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.