Фестиваль «Маги в парках» продлевает прием заявок для участников из Подмосковья

Продлен прием заявок на участие в I Фестивале иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Оставить заявку можно на сайте магивпарках.рф до 15 июля, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

«Новый фестиваль «Маги в парках» вызвал большой интерес среди иллюзионистов и фокусников нашего региона. Многие участники обратились к нам с просьбой дать больше времени на подготовку и запись конкурсных видеовизиток. В связи с этим мы продлеваем прием заявок до 15 июля», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Проект дает возможность выступить на сцене профессиональным и начинающим иллюзионистам из Подмосковья в трех возрастных категориях: 6-11 лет, 12-17 лет, 18 лет и старше. К участию приглашаются солисты, дуэты и коллективы в составе до 15 человек.

«Даже к простым фокусам участники могут придумать самые разные комбинации. Включайте свое богатое воображение, тщательно подготовьтесь и продумайте свой сценический образ. Обязательно порепетируйте перед зеркалом, а еще подберите музыку и снимите свой номер на видео. Мы уже отсматриваем заявки, которые вы присылаете. Лучших обязательно пригласим стать участниками нашего фестиваля», — подчеркнули художественные руководители фестиваля «Маги в парках» братья Сафроновы.

Участникам предлагают показать артистизм и мастерство иллюзионного искусства в трех жанрах: «Микромагия» (ручные фокусы с картами, денежными купюрами и монетами, веревками, платками и пр.), «Сценическая магия» (фокусы с небольшим сценическим реквизитом: кольцами, голубями и пр.) и «Иллюзионы» (трюки с большими иллюзионными аппаратами). Финалисты покажут свои номера на гала-концерте, где определят победителя.

Выступления конкурсантов будут оценивать братья Сафроновы: Сергей, Андрей и Илья — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов. Главным призом станет возможность выступить в шоу братьев.

Фестиваль «Маги в парках» пройдет с 23 августа по 21 сентября в 7 парках Подмосковья. Завершится проект в сентябре большим гала-концертом, в котором примут участие известнейшие иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.