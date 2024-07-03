Фестиваль керамики пройдет в Подмосковье 6 июля

В селе Речицы в Раменском городском округе 6 июля состоится фестиваль летний фестиваль народных художественных промыслов «Гжельфест». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе предусмотрены увлекательные конкурсы, игровые программы, гастрономическая ярмарка с вкусными угощениями и многое другое. Одной из особенностей фестиваля станет возможность отправить гжельскую открытку своим близким прямо с праздника — на площадке будет работать почта «С любовью из Гжели».

Также для гостей состоится выставка от Раменского историко-художественного музея, мастер-классы по росписи изделий и гончарному искусству, детская анимационная программа. Дополнением праздника станут выступления артистов и коллективов городского округа.

Начало программы в 14:00. Вход свободный. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья. 0+

На территории Раменского городского округа находится Гжельский фарфоровый завод — передовое предприятие по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие завода носит фирменное клеймо и личную подпись художника. В ассортименте предприятия находится свыше 700 видов продукции: столовая посуда, предметы интерьера, скульптура, сувениры, а также уникальные изделия.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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