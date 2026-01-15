Фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье пройдет 1 февраля в Сергиевом Посаде и Пушкине

Заключительный отборочный этап и гала-концерт областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» перенесены на 1 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха пройдет 1 февраля. Мероприятия были перенесены с 17 января на новую дату из-за похолодания и для обеспечения комфортных условий для участников и гостей.

В 12:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоится отборочный этап, где выступят фигуристы-любители. Лучшие из них примут участие в гала-концерте. Завершит программу ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

Гала-концерт пройдет в этот же день в 16:00 в Центральном парке в Пушкине. Зрителей ждут выступления конкурсантов, мастер-классы и ледовое шоу с участием звезд фигурного катания — Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Шабалина и других.

Выступления участников будут оценивать чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров. Подробная информация размещена на сайте Хрустальныйлед.рф. Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.