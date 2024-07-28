Фестиваль «Гуляй Город» в Подмосковье посетили более 51 тыс гостей

Для гостей фестиваля представили большую программу, которая погрузила посетителей в атмосферу Руси XVI века. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.

Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории, которая сейчас входит в границы городского округа Чехов. В битве участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина, а также армия хана Девлет I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, армия противника бежала и понесла значительные потери.

Кульминацией праздника стала реконструкция битвы. В этом году в ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что праздник приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события: он собирает все больше участников и зрителей с каждым годом. В этом году на мероприятии побывала 51 тыс. человек.

«Радует, что набирают популярность мероприятия, где и жители, и гости Подмосковья могут познакомиться со славными страницами истории нашей страны, одна из которых — битва при Молодях — долгое время была не так хорошо известна. Поэтому невозможно не отметить огромное значение той работы организаторов и всех причастных, благодаря кому этот ежегодный праздник растет и развивается», — заявил Кузнецов.

Гостей праздника ждали национальные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, исторические и современные аттракционы, мастер-классы, кулачный стеношный бой, концерт, фудкорт.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.