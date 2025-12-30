сегодня в 13:57

Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» пройдет в Подмосковье с 2 по 17 января

С 2 по 17 января в парках Подмосковья состоится первый областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Хрустальный лед» пройдет в девяти муниципалитетах Подмосковья, включая Люберцы, Лобню, Домодедово, Подольск, Балашиху, Одинцовский, Коломну, Дубну и Сергиев Посад. В отборочном этапе с 2 по 10 января выступят более 400 фигуристов-любителей, прошедших конкурсный отбор.

Каждое мероприятие завершится ледовым спектаклем «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессиональных фигуристов, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Шабалин. Выступления конкурсантов и шоу будут оценивать чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Фестиваль завершится гала-концертом 17 января в Центральном парке Пушкина. Вход на все мероприятия свободный, начало в 18:00. Подробности доступны на сайте Хрустальныйлед.рф. Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.