Фестиваль «Дружба народов» стартовал в Лобне

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В учреждениях образования городского округа Лобня обучаются более 15 тысяч ребят, представляющие свыше 20 национальностей. Так, в школе № 4 стартовал фестиваль «Дружба народов», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся готовились к празднику ответственно — с помощью родителей и педагогов создавали национальные костюмы, разучивали песни и танцы, готовили любимые блюда.

Школьники представили русских, белорусов, цыган, чукчей, армян, лезгинов, чеченцев и азербайджанцев. Сегодня о традициях своих предков расскажут представители других национальностей из числа учеников школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.