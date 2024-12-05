Фестиваль «Дмитровский пряник» стартует в Подмосковье 17 декабря

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» с 17 по 22 декабря пройдет ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В программе: выставка пряников в тематике «Новогодние традиции», концертная программа, экскурсии, посвященные любимому лакомству, мастер-классы, конкурсная программа и многое-многое другое.

Музей приглашает профессиональных кондитеров принять участие в фестивале. Благодаря интересным номинациям, компетентному жюри и призу зрительских симпатий они смогут не только получить полезный опыт, но и пообщаться с другими мастерами-кулинарами. Заявки на участие принимаются до 10 декабря.

Положение о фестивале доступно по ссылке. Более подробную информацию о фестивале и условиях участия можно узнать по телефону: +7 (495) 993-74-13.

В этом году фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет уже в восьмой раз.

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