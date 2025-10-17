Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся в Москве

В рамках события в музее «Новая Третьяковка» на Крымском Валу 17 октября открылась фотовыставка. Она посвящена красоте и многообразию столичной природы. Выставка работает до 14 декабря. Всего на ней представлено свыше 400 лучших работ финалистов творческого конкурса дикой природы «Золотая черепаха».

Особое внимание на фестивале уделено специальной номинации «Дикая природа Москвы». На этот фотоконкурс поступило 1108 работ от 191 автора. Участники запечатлели редких птиц, зверей и городскую природу. Авторов 10 лучших кадров выбрали путем голосования участники проекта «Активный гражданин».

В 2025 году на фестивале «Золотая черепаха» запланирована особенно масштабная социальная программа. Так, например, в рамках инициативы «Белая книга» создана специальная выставка для незрячих и слабовидящих посетителей, где они смогут познакомиться с миром природы с помощью макетов животных и рельефных изображений.

Между тем стало известно, что более 7 млн человек посетили музеи Москвы за лето. Это на 11% выше аналогичного показателя 2024 года.

