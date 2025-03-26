Фестиваль «АртФормат» прошел в ДК им. А. А. Косякова в Шатуре

Мероприятие приурочили ко Дню работника культуры. Для жителей округа организовали мастер-классы. В творческой лаборатории «Искусство говорить» можно было пополнить свой словарный запас. На арт-пленэре раскрыть в себе художника.

«Возможно кто-то скрывает, стесняется и это будет именно то мероприятие, где они смогут раскрыть свои способности и, может быть, задуматься заняться тем или иным делом профессионально», — рассказал Александр Гуреев, директор Комплексного молодежного центра м. о. Шатура.

Диджей пустил всех желающих за пульт и научил миксовать треки. А тех, кто решил подвигаться, ждали в танцевальном зале на мастер-класс по хип-хопу. А еще можно было посетить будку гласности — аналог советской телепрограммы.

«Мы предлагали жителям на камеру высказаться, какие-то свои предложения оставить, может быть задать вопросы. И вопросы эти задавались чиновникам и людям, которые были при власти — сильные мира сего, абсолютно разного уровня. В итоге передача получалась очень интересной, нарезка тоже интересная получалось и вот мы решили повторить этот ход медийный», — рассказала о проекте Юлия Воробьева, специалист по работе с молодежью.

В творческих мастер-классах приняли участие около сотни жителей округа.

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