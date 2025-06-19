Федоскинская фабрика миниатюрной живописи представила свои изделия на ПМЭФ

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Форум является одним из масштабных и значимых событий в деловой и экономической жизни страны. Здесь собираются представители бизнеса и государственных органов из России и других стран для заключения соглашений, обсуждения экономических вопросов и обмена опытом, поиска партнеров для развития бизнеса, расширения круга заказчиков и поставщиков, привлечения внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

Уникальные лаковые миниатюры Федоскино представлены на двух площадках ПМЭФ: в павильоне «Душа России», где в едином пространстве сочетаются ремесла, современные технологии, культурные особенности и дизайнерское видение будущего и в пространстве национальных брендов «Покупай российское!», которое стало местом встреч представителей профильных министерств, территориальных и креативных агентств, ведущих дизайн-студий, институтов развития, а также российских и международных компаний различных отраслей.

Федоскино — старейшее предприятие народных художественных промыслов Московской области, которому в 2025 году исполняется 225 лет.

Изделия Федоскинской фабрики миниатюрной живописи хорошо известны не только в России, но и во всем мире.

Участие в форуме — это возможность показать богатство народных художественных традиций и познакомить широкий круг гостей с творчеством подмосковных мастеров НХП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.