Фанаты певца Joost возмутились из-за его дисквалификации с «Евровидения»
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Поклонники нидерландского певца Joost (Йост Кляйн) возмутились в соцсети X, они высказали свое недовольство дисквалификацией артиста с конкурса «Евровидение 2024» из-за конфликта с израильской певицей Эден Голан, сообщает РЕН ТВ.
Во время пресс-конференции Joost резко отреагировал на адресованный израильтянке вопрос: не считает ли она участие на конкурсе риском для других артистов и зрителей. Тогда ведущий хотел снять неудобный вопрос, но Кляйн возмущенно крикнул: «Почему нет?».
Зрители «Евровидения» считают, что нидерландца не нужно было отстранять от конкурса, а Голан должны были запретить участвовать, так как ЦАХАЛ проводит операцию в Рафахе.
Менеджеры конкурса при объявлении о дисквалификации Joost сказали, что так они выступают против разжигания ненависти. Но зрители и поклонники артиста уличили в лицемерии.
«Евровидение» проходит в городе Мальме в Швеции. Там во время финала планируют провести массовую пропалестинскую акцию.