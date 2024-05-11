Фанаты певца Joost возмутились из-за его дисквалификации с «Евровидения»

Поклонники нидерландского певца Joost (Йост Кляйн) возмутились в соцсети X, они высказали свое недовольство дисквалификацией артиста с конкурса «Евровидение 2024» из-за конфликта с израильской певицей Эден Голан, сообщает РЕН ТВ .

Во время пресс-конференции Joost резко отреагировал на адресованный израильтянке вопрос: не считает ли она участие на конкурсе риском для других артистов и зрителей. Тогда ведущий хотел снять неудобный вопрос, но Кляйн возмущенно крикнул: «Почему нет?».

Зрители «Евровидения» считают, что нидерландца не нужно было отстранять от конкурса, а Голан должны были запретить участвовать, так как ЦАХАЛ проводит операцию в Рафахе.

Менеджеры конкурса при объявлении о дисквалификации Joost сказали, что так они выступают против разжигания ненависти. Но зрители и поклонники артиста уличили в лицемерии.

«Евровидение» проходит в городе Мальме в Швеции. Там во время финала планируют провести массовую пропалестинскую акцию.