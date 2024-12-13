Фанаты из Словакии преодолели тысячи километров, чтобы вживую услышать SHAMAN
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Двенадцать поклонников из Словакии прибыли в Россию на сольный концерт SHAMAN. Они утверждают, что несколько часов в пути того стоили. Фанаты уверяют, что готовы отправиться в любую точку мира ради встречи со своим кумиром, сообщает Regions.ru.
Словацкие поклонники преодолели множество километров, чтобы вживую услышать голос исполнителя, который покорил их сердца. Перед началом выступления в реутовском деловом комплексе «Мир» они поделились причинами своей любви к SHAMAN.
Роберт узнал об исполнителе через интернет. Несколько лет назад он впервые наткнулся на талантливого российского артиста с выразительным голосом, который исполнил свою популярную песню «Встанем». Эта композиция произвела на него сильное впечатление.
Алэна П. заинтересовалась музыкой SHAMAN после рассказа своей русской подруги Елены. Она нашла его песни в социальных сетях и отметила, что после этого ее жизнь кардинально изменилась.
Совместно с Еленой они создали словацкий фан-клуб, который теперь насчитывает 20 участников.
Фанаты не пришли с пустыми руками: они привезли 75-градусную национальную настойку, сшитую вручную футболку и флаг Словакии.
SHAMAN с восхищением поблагодарил своих преданных поклонников и пообещал исполнить для них песню «Душа нараспашку». Он также сфотографировался с ними и раздал автографы.
Пока словаки готовятся вернуться домой 13 декабря, они уверяют, что выступление их любимого исполнителя останется в их сердцах навсегда.