Фанаты из Словакии преодолели тысячи километров, чтобы вживую услышать SHAMAN

Словацкие фанаты SHAMAN приехали в Реутов на его концерт

Двенадцать поклонников из Словакии прибыли в Россию на сольный концерт SHAMAN. Они утверждают, что несколько часов в пути того стоили. Фанаты уверяют, что готовы отправиться в любую точку мира ради встречи со своим кумиром, сообщает Regions.ru .

Словацкие поклонники преодолели множество километров, чтобы вживую услышать голос исполнителя, который покорил их сердца. Перед началом выступления в реутовском деловом комплексе «Мир» они поделились причинами своей любви к SHAMAN.

Роберт узнал об исполнителе через интернет. Несколько лет назад он впервые наткнулся на талантливого российского артиста с выразительным голосом, который исполнил свою популярную песню «Встанем». Эта композиция произвела на него сильное впечатление.

Алэна П. заинтересовалась музыкой SHAMAN после рассказа своей русской подруги Елены. Она нашла его песни в социальных сетях и отметила, что после этого ее жизнь кардинально изменилась.

Совместно с Еленой они создали словацкий фан-клуб, который теперь насчитывает 20 участников.

Фанаты не пришли с пустыми руками: они привезли 75-градусную национальную настойку, сшитую вручную футболку и флаг Словакии.

SHAMAN с восхищением поблагодарил своих преданных поклонников и пообещал исполнить для них песню «Душа нараспашку». Он также сфотографировался с ними и раздал автографы.

Пока словаки готовятся вернуться домой 13 декабря, они уверяют, что выступление их любимого исполнителя останется в их сердцах навсегда.