Ежегодный фестиваль «Серебристые облака» пройдет в подмосковной Кашире

4 и 5 июля в Кашире уже в XVI раз состоится культурно-образовательный праздник-фестиваль «Серебристые облака». Фестиваль посвящён работе Николая Ивановича Гришина — ученого-астронома и священника, который 25 лет жизни посвятил изучению этого редкого атмосферного явления. В этом году фестиваль будет посвящён 100-летию Николая Ивановича, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

4 июля на площадке Каширского краеведческого музея пройдет деловая программа: круглый стол с участием ученых, молодых исследователей, научных сотрудников музея космонавтики, института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Центра дополнительного астрономического образования ГПОУ г. Москва «Воробьевы горы», космонавтов и любителей астрономии, а также тематические мастер-классы, выставки, экскурсии.

5 июля праздничная программа фестиваля «Серебристые облака» развернется на городской набережной. Гостей ждут тематические творческие площадки, мастер-классы, яркие фотозоны.

Также под открытым небом состоится незабываемый вечер: научное шоу, спортивный турнир, концерт лучших коллективов и исполнителей Каширы, космическая зарядка, «Тротуарная астрономия» — встреча с астрономами, которые расскажут, что скрывает космос, огненное шоу и многое другое.

️Уважаемые жители и гости округа, просим быть внимательными и учитывать закрытие улицы при выборе своего маршрута к набережной. Объехать участок можно по улице Ильича и по Пушкинской улице.

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