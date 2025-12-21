Это полное г****: депутат в шоке из-за проигрыша Томска в конкурсе «Молодежная столица России»

Депутат Госдумы Владимир Самокиш выразил бурное недовольство из-за того, что Томск не смог одержать победу в соревновании за титул «Молодежной столицы России», сообщает «Осторожно, новости» .

Самокиш опубликовал в своем Telegram-канале резкую критику конкурса на звание «Молодежной столицы России», назвав его полным г*****. Он подверг сомнению честность проведения соревнования.

По мнению депутата, конкурс наносит ущерб стране и «способствует сепаратистским настроениям». Он убежден, что Смоленск не может превосходить Томск по молодежной активности.

«Томск — реально город, в котором удельный вес молодежи самый высокий в стране. Молодежь приезжает со всей страны за образованием. Каких-то вопросов к другим городам у меня нет. Но с результатами я не согласен», — написал депутат.

По результатам конкурса, объявленным 20 декабря, Смоленск был признан молодежной столицей РФ, получив более 550 тысяч голосов. Томск занял второе место с 290 тысячами голосов.

В беседе с изданием «Осторожно, новости» Самокиш подтвердил, что его аккаунт не был взломан и что он действительно является автором опубликованного поста. Выбор иллюстрации в виде презерватива к публикации депутат объяснил случайностью, заявив, что взял первую попавшуюся картинку.

Самокиш также сообщил, что отвечал на негативные комментарии анонимных пользователей под постом. После того, как анонимы удалили свои сообщения, Самокиш тоже убрал свои ответы.

