«Это печально»: художник Сафронов оценил купленную Киркоровым картину

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что певец Филипп Киркоров купил картину «не самого высокого качества», которая является пародией на работы американца Джорджо Кондо. Ранее звездный артист похвастался, что приобрел полотно «Король земли», сообщает NEWS.ru .

Киркоров отмечал, что купил «Короля земли» у дзержинского художника Ильи Спиченкова. После этого поп-король выставил полотно в театральной зоне своего особняка, также опубликовав фото картины в соцсетях.

Сафронов считает, что в купленном Киркоровым «Короле земли» видна не очень качественная пародия на Джорджо Кондо, который создает обложки для мировых звезд. Однако, по словам художника, американец «делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом», но у представителей российской эстрады нет возможности покупать столь крупные работы.

«А они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке. <…> Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально», — утверждает Сафронов.

Художник также заявил, что ему досадно от того, что нынешний картинный рынок пребывает «в такой стагнации».