«Если бы сел, ушел бы в Шторм „Z“»: появился невышедший трек Паши Техника о СВО

В Сети появился совместный трек покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) и группы ВИА «Красный» о спецоперации на Украине. Композиция была записана в 2024 году, однако Техник не успел загрузить ее на официальные площадки, сообщили Telegram-каналы ВИА «Красный» и «Под лед» .

Согласно описанию, трек создан с использованием микса из интро «Беззвездная ночь» и аутро «Родина» с альбома ВИА «Красный». Представитель музыкального коллектива не исключил, что менеджер Паши Техника Марк Яровный или его экс-супруга Ева Карицкая в будущим смогут официально загрузить песню на музыкальные сервисы.

Паша Техник начинает трек с фразы «В чем сила, брат?»

«Меня кроют х*** и сроками. Если бы сел, ушел бы в „Шторм Z“ кормить уродов осколками», — читает покойный лидер московской андеграунд-группы Kunteynir.

После смерти Паши Техника стало известно, что при жизни он и его коллеги-рэперы Metox и Марк отправили около 1 миллиона рублей на помощь российской армии. Ивлев лично задонатил порядка 700 000 рублей для бойцов ВС РФ.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. Известному андеграунд-рэперу и звезде соцсетей было 40 лет. Ивлева похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

РИАМО публиковало фотографии с могилы Паши Техника.