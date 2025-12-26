«Эпоха „Тату“ прошла»: продюсер Пригожин прокомментировал возвращение группы

Летом 2025 года Юлия Волкова и Елена Катина объявили о возрождении культовой в прошлом группы «Тату». Девушки даже успели дать дебютное выступление в Крыму. Однако недавно в интернете была замечена афиша, где Волкова заявлена как сольная артистка без участия своей коллеги. Общественная Служба Новостей попыталась разобраться, означает ли это окончательный распад дуэта.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что у группы нет перспектив.

«Эпоха „Тату“ прошла, к сожалению. Есть некоторые песни, которые сейчас, что называется, выстрелили, но эффекта Булановой или Кадышевой мы так и не увидели. Более того, одному артисту проще вернуть себе славу, а целой группе… Это всегда намного сложнее», — отметил он.

Продюсер подчеркнул, что дуэт так и не представил ни одной новой композиции.

По его словам, данная группа может вызвать интерес у молодой аудитории, незнакомой с ранним творчеством коллектива. Однако этот интерес будет кратковременным. Если бы они создали новый запоминающийся хит с хорошо продуманной идеей, у них было бы больше шансов вернуться на вершину музыкального мира, но пока Пригожин не видит для этого оснований.

Вместе с тем продюсер выразил сомнения в успехе певиц и в качестве самостоятельных артисток.

