Энрике Иглесиасу хотят запретить целовать фанаток в Казахстане

сегодня в 19:42

Казахстанские власти против того, чтобы испанский певец Энрике Иглесиас целовал жительниц этой страны на концертах, которые он даст осенью. Ему могут выдать официальный запрет, сообщает NUR.KZ .

У выступлений Иглесиаса есть необычная особенность. Певец во время концертов приглашает на сцену поклонницу из зала и целует ее.

Данная фишка стала предметом обсуждения в Казахстане. Как отметил вице-министр культуры и информации республики Канат Искаков, подобные элементы шоу чужды казахстанским моральным и этическим нормам.

«Обязательно переговорим с нашими коллегами на счет того, чтобы не было действий, которые нарушают наше законодательство», — заявил он.

Таким образом, Иглесиасу могут запретить целовать фанаток в Казахстане.

Артист выступит в республике 3 и 5 сентября 2026 года.

