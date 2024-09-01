В России начали выдавать электронные прокатные удостоверения к фильмам

С 1 сентября официально вступил в силу закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Теперь решения по поводу картин принимаются через Государственный регистр фильмов.

Теперь прокатное удостоверение на фильм выдают с помощью «цифры». То же самое касается отказа в выдаче и внесения в него изменений. Все решения по поводу проката будут автоматически отражаться в Госрегистре фильмов.

Прокатное удостоверение будет выдаваться в форме выписки из регистра. Любые действия с удостоверением будут отражаться в Государственном реестре национальных фильмов, а информация об этом теперь является общедоступной.

Уточняется, что те прокатные удостоверения, которые выдали до вступления в силу новых правил, останутся действительными до окончания срока их действия.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил показывать настоящие лица иноагентов в онлайн-кинотеатрах. По его словам, показ фильмов, переиздание литературных произведений, воспроизведение музыки, к которым имеют отношения лица, допустившие русофобские высказывания, должны сопровождаться информацией об этих высказываниях.