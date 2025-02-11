Елена Ваенга получила звание заслуженной артистки РФ

Культура

Фото - © Фотобанк Лори

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ певице Елене Ваенге (Хрулевой). Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Присвоить звание заслуженный артист РФ Хрулевой Елене Владимировне», — написано в документе.

Также там говорится, что певица является артисткой ООО «Ваенга мьюзик».

Ваенга известна благодаря таким песням, как «Желаю», «Шопен», «Аэропорт».

Также звание заслуженной артистки РФ было присвоено певице Кате Лель.