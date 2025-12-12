Эксперт Фомичева: запрет мата в музыке не решает корень проблемы

Руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз» Елизавета Фомичева заявила, что запрет на бранную лексику в творчестве не решит самой проблемы использования мата в музыке.

«К огромному сожалению или к счастью, тут вопрос 50/50. Без спроса не было бы предложения. Такая музыка не была бы популярна. И вопрос: почему эта музыка популярна, почему молодые люди предпочитают слушать такую музыку? Это более глубокий вопрос», — высказалась Фомичева.

По ее словам, «нажать на рычаг» и запретить использование определенных слов — самый простой вариант. Однако такое решение не искоренит проблему, отметила эксперт в ходе пресс-конференции на тему: «Выходите бесы: как запрет на мат в интернете коснется музыкальной индустрии?».

Музыкант, продюсер Владимир Елизаров, известный по работе с группами «Чайф» и Nautilus Pompilius подчеркнул, что в западной музыке также много мата. Его использование говорит не о желании отличиться, а о низкой образованности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.