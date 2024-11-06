В Дмитровском округе прошла Всероссийская акция «Ночь искусств»

В Дмитровском городском округе прошли мероприятия, организованные в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она проходила под девизом «Россия объединяет», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для жителей и гостей округа сотрудники учреждений культуры подготовили обширную и увлекательную программу: мастер-классы, интерактивные программы, экскурсии, яркие концертные выступления и многое другое. Каждый участник «Ночи искусств» нашёл себе занятие по душе.

В центральной библиотеке в Дмитрове старт «Ночи искусств» дал большой концерт «А мы песни пели». В нём выступали ученики вокально-хорового отделения Дмитровской школы искусств и ансамбля «Ягодки» — воспитанники Юлии Масловой.

Первый этаж библиотеки превратился в большой арт-холл, где можно было познакомиться с мастерицами из творческого пространства «Шатер», приобрести понравившиеся игрушки, сувениры, милые вещицы для украшения дома, а также стать участником мастер-классов.

На площадке «Чай с историей» для всех желающих заваривался колыванский чай — национальный напиток из иван-чая. И, пока дегустируется напиток, узнать об истории чаепития на Руси.

Мастер-классы были организованы и на других этажах библиотеки. Можно было поучиться каллиграфии, сделать фоторамку или шоппер, подкову «на счастье», значок, расписать настоящий ларец или матрёшку, или как реставрировать домашнюю мягкую мебель.

Помимо творческих занятий сотрудники библиотеки проводили игротеки для детей и взрослых, а также семейные викторины.

Для любителей русских народных сказок в читальном зале был организован киносеанс.

Не менее насыщенной была и программа в музее-заповеднике «Дмитровский кремль».

По залам музейно-выставочного комплекса можно было прогуляться как самостоятельно, так и в рамках костюмированной экскурсии «История, быт и художественная жизнь края».

В фойе второго этажа развернули свои площадки мастер-классы. Выпускницы Дмитровской художественной школы вместе с преподавателем школы Александрой Никифоровой дарили всем перформанс «Как создаётся шедевр»: рисовали портреты всем желающим.

Здесь же можно было слепить из глины скульптуру или сделать своими руками игрушку из дерева, научиться делать цветочную композицию или послушать лекцию о поэзии хайку.

Театр-студия «Колесо» показал спектакль «Робин Гуд». А участники клуба исторической реконструкции «Дмитровский полк» проводили интерактивную программу «Ратный путь». На ней можно было узнать об эпохе Александра Невского и воинах его войска. Разные виды оружия и его назначение, чем отличается ламеллярный доспех от кольчуги, — об этом рассказывали реконструкторы. И все доспехи, оружие можно было в буквальном смысле слова пощупать и даже примерить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.