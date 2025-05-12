Экскурсии и показ мод: какие мероприятия пройдут на столичной «Ночи в музее»

Сергунина: свыше 600 мероприятий пройдет в рамках «Ночи в музее» в Москве

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в этом году в рамках акции «Ночь в музее» в столице запланировано более 600 различных мероприятий: творческие встречи, экскурсии, мастер-классы, киносеансы и концерты, а также показ мод, сообщает газета «Известия» .

Акция пройдет с 17 на 18 мая на 170 площадках по всему городу. В ней задействованы культурные центры, галереи, парки и библиотеки.

«Главная особенность этого сезона — применение технологий искусственного интеллекта», — отметила заммэра.

По словам Сергуниной, нейросеть в 2025 году стала соавтором аудиогидов, с ее помощью можно создать индивидуальные музейный маршрут.

Одна из ключевых площадок — это Музей космонавтики. Летчик и космонавт Антон Шкаплеров поделится с гостями, как проходит жизнь на космической станции, и лично проведет экскурсии.

В Государственном музее А. С. Пушкина запланированы иммерсивные экскурсии. На них гиды появятся в образах героев произведений великого поэта.