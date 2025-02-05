Экс-жену актера Епифанцева проверят на пропаганду ЛГБТ*

Общественники из «Ветеранов России» попросили Генпрокуратуру РФ проверить бывшую жену актера Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ* из-за ее нового фильма, сообщает Mash .

Актриса живет во Франции, но периодически приезжает в РФ на съемки. За одну смену ей платят 100 тыс. рублей. Веденская снималась в таких лентах, как «Перевод с турецкого», «Елки-иголки», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Артистка также пытается выстроить карьеру режиссера во Франции. Так, она сняла фильм про ЛГБТ*-эмигрантов из России в Париже. Название картины — «Привет, экстремисты».

Еще она собирается снять фильм про оппозицию из РФ. В связи с этим общественники из «Ветеранов России» попросили проверить Веденскую на пропаганду ЛГБТ*, а также потребовали признать ее иноагентом и запретить ей сниматься в российских фильмах.

Ранее комик Александр Незлобин попросил американского президента Дональда Трампа не рушить США и не запрещать гей-браки*. На родине его слова возмутили общественников.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.