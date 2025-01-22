Комик Незлобин попросил Трампа не рушить США и не запрещать гей-браки*

Уехавший в США российский стендапер Александр Незлобин выступил в защиту гей-браков* в Штатах на фоне инаугурации Дональда Трампа на пост американского лидера, сообщает SHOT .

В день вступления Трампа в должность комик опубликовал видеозапись со своего концерта. На кадрах Незлобин просит власти США не отменять возможность заключать браки между представителями ЛГБТ*, так как ему «некуда больше бежать».

При этом стендапер — все еще гражданин РФ. На родине его слова возмутили общественников из движения «Сорок сороков». Те попросили силовые структуры проверить Незлобина на пропаганду ЛГБТ*. В случае, если вина комика будет доказана, его могут оштрафовать на 100 тыс. рублей.

Ранее Незлобин окончательно оборвал все связи с РФ, продав последнюю квартиру в Москве.

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США, произнеся присягу в Капитолии. После инаугурации он сделал заявление о том, что Штаты теперь официально признают только два гендера: мужской и женский. Но однополые браки* пока остаются разрешенными.

О первых указах Трампа после официального вступления в должность читайте в материале РИАМО.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.