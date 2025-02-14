Экс-жена Петросяна Елена Степаненко закрыла свое юрлицо в России

В феврале бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко закрыла свое юридическое лицо в РФ, для этого она обращалась в налоговую, сообщает Mash .

Через это юрлицо артистка проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.

Ее шоу, которое выходило на телеканале «Россия», было закрыто в 2020 году из-за низких рейтингов. А с 2021 года Степаненко практически перестала выходить на сцену.

В 2018 году она развелась с Петросяном, который затем женился на Татьяне Брухуновой (вдвое младше бывшей жены). После этого их юмористический дуэт распался.

Ранее Евгений Петросян подал иск в суд против дочери от первого брака. Он хочет, чтобы 56-летнюю Викторину Петросян выписали из его квартиры в Москве.