В 2004 году Примадонна приехала на проект и привезла с собой множество подарков для участников. Среди них был и крестик из золота 585 пробы, украшенный топазами, который и достался Вержак. Также Аксинье подарили кофту от Calvin Klein и юбку в стиле милитари. Подарками оказались поношенные и уже надоевшие вещи Аллы Борисовны и Кристины Орбакайте.

С тех пор прошло 20 лет. Аксинья оставила сцену и теперь работает стилистом и парфюмером в Светлогорске Калининградской области. От былой славы остался только крестик, который бывшая певица пытается продать. Однако спустя полгода ажиотажа вокруг семьи Пугачевой покупатели так и не появились.

Ранее Кристина Орбакайте вслед за своей знаменитой матерью отказалась от выступлений на новогодних корпоративах в России, объяснив это сложившейся политической ситуацией и частыми отменами ее выступлений на Родине.