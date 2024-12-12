Экс-участница «Фабрики звезд — 5» хочет продать крестик Пугачевой за 1 млн руб
Фото - © Telegram-канал Mash
Бывшая участница «Фабрики звезд — 5» Аксинья Вержак выставила на продажу золотой крестик, который участнице популярного в 2000-х телепроекта подарила Алла Пугачева. Стоимость ювелирного украшения составляет 1 млн рублей, сообщает Mash.
В 2004 году Примадонна приехала на проект и привезла с собой множество подарков для участников. Среди них был и крестик из золота 585 пробы, украшенный топазами, который и достался Вержак. Также Аксинье подарили кофту от Calvin Klein и юбку в стиле милитари. Подарками оказались поношенные и уже надоевшие вещи Аллы Борисовны и Кристины Орбакайте.
С тех пор прошло 20 лет. Аксинья оставила сцену и теперь работает стилистом и парфюмером в Светлогорске Калининградской области. От былой славы остался только крестик, который бывшая певица пытается продать. Однако спустя полгода ажиотажа вокруг семьи Пугачевой покупатели так и не появились.
Ранее Кристина Орбакайте вслед за своей знаменитой матерью отказалась от выступлений на новогодних корпоративах в России, объяснив это сложившейся политической ситуацией и частыми отменами ее выступлений на Родине.