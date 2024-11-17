Орбакайте не хочет петь для россиян на новогодних корпоративах из-за политики

Певица Кристина Орбакайте вслед за своей знаменитой матерью, певицей Аллой Пугачевой, отказалась от выступлений на новогодних корпоративах россиян, объяснив это сложившейся политической ситуацией и частыми отменами ее выступлений на родине, пишет Mash .

Орбакайте планирует находиться в Калифорнии до конца января. О визите в Россию пока не думает, в том числе потому, что боится негатива в свою сторону, который уже получала в свое последнее посещение Москвы.

Певица уже пыталась вернуться в Россию, так как за границей концертная деятельность не складывается, но не получилось.

Она даже планировала бесплатно выступить в Кремлевском дворце, но в последний момент передумала и отказалась от концерта на родине.

Кристина Орбакайте, как и ее мать, уехала из России с началом специальной военной операции на Украине. Из-за этого она периодически натыкается на критику в Сети.