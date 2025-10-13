Экс-гитарист «Арии» Маврин попал в базу «Миротворца»*

Бывшего гитариста культовой рок-группы «Ария», музыканта и композитора Сергея Маврина внесли в базу «Миротворец»*: его обвинили в «пропаганде войны» и «соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан», сообщает Постньюс .

Его добавили в реестр в сентябре этого года. Основанием для этого стали его выступления в Донецке и Мариуполе, где 62-летний артист принимал участие в концертах.

Сергей Маврин получил известность как гитарист таких групп, как «Ария», «Черный кофе» и «Кипелов». В 1996 году он сотрудничал с Дмитрием Маликовым, выступая с ним на сцене. Впоследствии, в 1997 году, музыкант создал собственный коллектив под названием «Маврин», который прекратил свое существование в конце 2023 года.

Ранее сообщалось о внесении в базу «Миротворца»* российской актрисы и режиссера Стаси Толстой (Венковой).

Кроме того, в базу попал и полный тезка и одногодка Владимира Зеленского. Он получил обвинения в стремлении подорвать нерушимость границ государства и преднамеренном пересечении границы.

* Сайт признан экстремистским на территории РФ.

