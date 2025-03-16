Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород после новостей о проблемах с военкоматом

Актер Марк Эйдельштейн связался с редакцией Mash и поделился, что вернулся в Нижний Новгород. Он сказал, что не смог сдать сессию своевременно, и поэтому появились проблемы с военным комиссариатом.

Эйдельштейн обратился к студентам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и призвал своевременно сдавать экзамены. Ведь вместо того, чтобы гулять, артист теперь вынужден учиться.

Также Эйдельштейн пожелал всем благополучной весны.

Ранее Mash писал, что военкомат Нижнего Новгорода якобы разыскивает актера. Эйдельштейну 23 года, но он еще не служил в армии.