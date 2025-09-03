«Егор никогда не переходит грань»: Киркоров встал на защиту Крида

Киркоров о «разврате» на концерте Крида: все было эстетично и деликатно

Король российской эстрады Филипп Киркоров поддержал известного рэп-исполнителя Егора Крида, которого обвинили в откровенных костюмах и танцах на сольном концерте в столичном спорткомплексе «Лужники», сообщает «СтарХит» .

«Разврат? По-моему все было в норме. Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань. Это все глупости!» — сказал Киркоров на премьере фильма «Вниз» с Кридом в главной роли.

Народный артист РФ принимал участие в концерте рэпера, а затем наблюдал за шоу из зрительного зала.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку после «голого» выступления рэп-исполнителя Егора Крида в «Лужниках».