Егор Бероев провел мастер-класс для учеников Инженерной школы Дмитрова

Актер и режиссер Егор Бероев 13 февраля провел мастер-класс по художественному чтению для учеников Инженерной школы Дмитрова в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс Егора Бероева прошел в Инженерной школе Дмитрова благодаря высокому месту учебного заведения в федеральном рейтинге читательских клубов. По итогам января 2026 года школа заняла второе место, что позволило организовать встречу с известным деятелем культуры.

В ходе мастер-класса Егор Бероев поделился с учениками секретами художественного чтения и рассказал, как важно вкладывать душу в каждое произнесенное слово. Он дал советы, которые пригодятся юным артистам и любителям литературы.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что подобные проекты способствуют развитию творческих и интеллектуальных способностей школьников. Мероприятие стало частью федерального проекта «Чтецкие программы», который реализуется с сентября 2025 года по поручению президента России. В проекте участвуют около 7 тысяч читательских клубов по всей стране.

Ранее ученики Инженерной школы уже встречались с режиссером и сценаристом Ильей Учителем, что также стало важным событием для школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.