Ефремов сказал, что телефон в колонии у него появился из-за «глупости» Культура 24 марта 2025 12:00 Фото - © РИА Новости

Актер Михаил Ефремов во время заседания суда по поводу УДО сказал, что мобильный телефон в ИК-4 в Белгородской области у него появился «по глупости». Он увидел, как другие заключенные используют гаджеты, и захотел поступить аналогично, сообщает SHOT.

В результате Ефремова отправили в штрафной изолятор. Там он провел пять суток. Произносить последнее слово Ефремов не захотел. Судья совещается. Решение по условно-досрочному постановлению вынесут сегодня. Ранее Ефремова признали злостным нарушителем режима колонии из-за найденного телефона.