Ефремов сказал, что телефон в колонии у него появился из-за «глупости»
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Актер Михаил Ефремов во время заседания суда по поводу УДО сказал, что мобильный телефон в ИК-4 в Белгородской области у него появился «по глупости». Он увидел, как другие заключенные используют гаджеты, и захотел поступить аналогично, сообщает SHOT.
В результате Ефремова отправили в штрафной изолятор. Там он провел пять суток.
Произносить последнее слово Ефремов не захотел. Судья совещается. Решение по условно-досрочному постановлению вынесут сегодня.
Ранее Ефремова признали злостным нарушителем режима колонии из-за найденного телефона.