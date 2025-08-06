Джиган и Куртукова: Ольга Серябкина назвала топ любимых летних песен

Певица и автор песен Ольга Серябкина рассказал сервису «МТС Музыка» о любимых треках на это лето, сообщает «Газета.ru» .

Как отметила артистка, возглавляет топ ее собственный хит «На лето». По мнению Серябкиной, это произведение дает ощущение легкости, свободы и тепла, которого обычно ждут люди с наступлением лета. Создавая песню, она хотела передать слушателям чувство жизни здесь и сейчас, жизни среди беззаботных солнечных дней и любви к продаваемому моменту.

«Надеюсь, каждый найдет в этой песне свое лето яркое, красочное и наполненное воспоминаниями, к которым захочется возвращаться снова и снова», — добавила певица.

Дальше в рейтинге расположились треки других исполнителей. Серебкина отметила среди любимых «Худи» (Джиган, Artik & Asti, NILETTO, «Матушка» (Татьяна Куртукова), Homay (AY YOLA), «Душный» (SERYABKINA), «Настоящая» (Ваня Дмитриенко), «Самолеты» (Женя Трофимов), «Гудбай» (Zivert), «За бывшего» (Люся Чеботина), «Все прошло» (Мари Краймбрери), «Это LOVE» (SERYABKINA), Yellow (Coldplay), «По улицам» (Коста Лакоста, SERYABKINA).