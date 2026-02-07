Два павильона отреставрировали в усадьбе Кузьминки в Москве

В рамках возрождения былой красоты усадьбы Кузьминки были отреставрированы два павильона — «Ванный домик» и «Кузница». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Ванный домик» появился на территории комплекса в конце XVIII — начале XIX века. Его возвели на месте старой купальни. В XX веке Голицынскую купальню перестроили.

Сейчас специалисты отреставрировали фасад сооружения, кровельное покрытие из меди, белокаменый цоколь, стены, полы, крыльца. Особое внимание в работах уделялось лепному декору. Так, например, первоначальный облик вернули маскаронам в виде львиных голов. В нишах восточного фасада установили на исторические места воссозданные вазы.

Павильон «Кузница» был перестроен в начале 1820-х из птичьего двора. Здесь специалисты обновили фундамент, стропильную систему, кровлю, фасады и белокаменные элементы. Также они произвели отделку стен, укладку паркета и оформление дверных проемов.

На территории уникального комплекса находится рекордное для столицы количество объектов культурного наследия, построенных с конца XVIII по начало XX века, — 42. Когда-то над созданием усадьбы работали знаменитые архитекторы, скульпторы и художнике. В их числе И. П. Жеребцов, Р. Р. Казаков, А. О. Жилярди и Д. И. Жилярди и т. д. Комплексом в разное время владели Строгановы и князья Голицыны. Усадьбу посещали такие великие гости, как императоры Петр I и Александр II, императрица Мария Федоровна.

Комплекс возрождают с 2024 года. Ранее завершили реставрацию Львиной пристани, гротов и арочного моста с грифонами. Сейчас специалисты ведут работу еще почти над половиной объектов комплекса.

