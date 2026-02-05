Два клуба в Клину обновят по проекту «Умный ДК» в 2026 году

Клубы «Стекольный» и «Воронинский» в городском округе Клин модернизируют в 2026 году в рамках пилотного проекта «Умный ДК», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пилотный проект министерства культуры и туризма Московской области «Умный ДК» стартовал в 2025 году и охватил 50 домов культуры региона. В прошлом году первым участником от округа стал клуб «Майдановский».

В 2026 году к проекту присоединятся два новых учреждения: городской клуб «Стекольный» и сельский клуб «Воронинский» в поселке Шевляково. В рамках программы в домах культуры внедрят единый фирменный стиль, новые онлайн-сервисы и современные технологии, включая камеры с искусственным интеллектом.

По словам Екатерины Ереминой, заведующего информационно-коммуникационным отделом МБУК «Централизованная клубная система», после обновления в учреждениях культуры появятся кулеры с питьевой водой, вендинговые аппараты, Wi-Fi в зоне ожидания, а навигация и таблички будут оформлены в едином стиле. Сотрудники, встречающие посетителей, получат новую форму.

Преобразование клубов завершат в течение 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.