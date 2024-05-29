Дружинин рассказал, как выбрали победителя фестиваля танцев в Раменском

В Раменском округе в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках» за титул победителя сражались 10 команд. Победителем отборочного тура стал раменский танцевальный коллектив «Арт-М» от ДК имени Воровского. Председатель жюри, художественный руководитель, заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал журналистам о том, почему выбрали эту команду.

«Сам номер, соответствие его формы содержанию стали ключевыми критериями выбора победителя. Также хотелось бы выделить и поддержать видение хореографа и то, как ребята воплощают его замысел. Все это в целом дало нам ощущение, что команда „Арт-М“ заслужила первое место в сегодняшнем конкурсном мероприятии. Не скрою, что были и другие интересные номера, которые нам очень понравились. На самом деле есть из чего выбирать, и это ж приятно!» — рассказал Егор Дружинин.

Команда «Арт-М» стала финалистом областного фестиваля «Город танцует в парках». Коллектив выступит в гала-концерте, который состоится в сентябре. Члены конкурсного жюри — заслуженные артисты России Егор Дружинин и Александр Могилев — также особо отметили еще двух участников.

«Хочу подарить два билета на свой спектакль „Четыре человека с разным мнением всего“, который состоится 1 июня на Новом Манеже в Москве. И этот подарок я вручаю танцевальному коллективу „Эльдорадо“ из города Раменское», — объявил хореограф и театральный режиссер Александр Могилев.

Дружинин также поддержал команду «Гравитация».

«У нас через год намечается новый проект, сериал о танцующих детях. И я предлагаю этому замечательному коллективу посотрудничать с нами, принять участие в съемках», — рассказал Дружинин.

По окончании конкурсного дня в Раменском городском парке прошел концерт и танцевальный мастер-класс от лучших хореографов России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.