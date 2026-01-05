сегодня в 12:27

Дранга заменит Долину на концерте в Москве после скандала с квартирой

Аккордеонист Петр Дранга заменит певицу Ларису Долину на концерте в Московском доме музыки в марте, там изначально планировалось юбилейное шоу артистки, сообщает Super .

Сейчас на афише учреждения значатся имена Петра Дранги и Пелагеи.

«Концерт Ларисы Долиной отменен в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном», — пояснили представители Дома музыки.

Где и когда состоится юбилейный концерт Долиной, сейчас неизвестно.

Ранее представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию об отмене юбилейного концерта в Московском доме музыки, который запланирован на 6 марта.

